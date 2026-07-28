鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-07-28 10:37

寶泰生醫 (7850-TW) 宣布與韓國醫藥大廠大韓新藥 (DHNP) 簽署合作備忘錄 (MOU)，雙方將依 MOU 架構，針對寶泰自主研發的特定「創新生物藥」項目展開商業與技術評估，並朝向正式合作與授權協議進行協商， 可望一同搶攻全球千億元的寵物醫療市場。

寶泰與韓國大韓新藥簽署MOU，攜手攻全球千億元寵物醫療商機。(圖：shutterstock)

寶泰說明，根據此次簽署的 MOU 架構，雙方將就寶泰特定自主研發的創新生物藥項目 (Designated Technology Items)，進行商業、技術、臨床、法規及市場可行性評估，並據以協商後續正式合作條店。

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不過寶泰補充，基於雙方已簽署的保密協議 (NDA)，現階段對具體適應症、疾病應用、合作區域及財務條件等資訊予以保密，相關內容將以後續正式契約 (Definitive Agreement) 的約定為準。