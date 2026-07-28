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盤後速報 - 韋僑(6417)下週(8月4日)除息2.4元，預估參考價109.6元

鉅亨網新聞中心

韋僑(6417-TW)下週(8月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.4元。

以今日(7月28日)收盤價112.00元計算，預估參考價為109.6元，息值合計為2.4元，股息殖利率2.14%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月28日)收盤價做計算，僅提供參考）

韋僑(6417-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為無線射頻識別詢答器相關產品設計研發及製造。代理前項進出口貿易。其他。近5日股價上漲2.16%，櫃買市場加權指數上漲2.59%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/08/04 112.00 2.4 2.14% 0.0
2025/08/07 98.3 2.2 2.24% 0.0
2024/08/09 96.0 2.0 2.08% 0.0
2023/08/03 123.5 2.2 1.78% 0.0
2022/07/25 73.9 1.5 2.03% 0.0

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