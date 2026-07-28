盤後速報 - 韋僑(6417)下週(8月4日)除息2.4元，預估參考價109.6元
鉅亨網新聞中心
韋僑(6417-TW)下週(8月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.4元。
以今日(7月28日)收盤價112.00元計算，預估參考價為109.6元，息值合計為2.4元，股息殖利率2.14%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月28日)收盤價做計算，僅提供參考）
韋僑(6417-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為無線射頻識別詢答器相關產品設計研發及製造。代理前項進出口貿易。其他。近5日股價上漲2.16%，櫃買市場加權指數上漲2.59%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/08/04
|112.00
|2.4
|2.14%
|0.0
|2025/08/07
|98.3
|2.2
|2.24%
|0.0
|2024/08/09
|96.0
|2.0
|2.08%
|0.0
|2023/08/03
|123.5
|2.2
|1.78%
|0.0
|2022/07/25
|73.9
|1.5
|2.03%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈熱門股〉永道-KY獲需求升溫及新產能挹注營收發威 周漲18.5%
- 〈焦點股〉韋僑業績熱估下半年續攀升 逆勢突圍攻克10日線
- 韋僑敲定2.4元股息8/4除息交易 上半年業績熱估下半年業績續攀升
- 盤中速報 - 韋僑(6417)大跌7.29%，報114.5元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇