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盤後速報 - 勤益控(1437)下週(8月5日)除息0.48元，預估參考價30.62元

鉅亨網新聞中心

勤益控(1437-TW)下週(8月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.48元。

以今日(7月29日)收盤價31.10元計算，預估參考價為30.62元，息值合計為0.48元，股息殖利率1.55%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月29日)收盤價做計算，僅提供參考）

勤益控(1437-TW)所屬產業為其他業，主要業務為一般投資業。近5日股價下跌0.96%，集中市場加權指數下跌5.94%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/08/05 31.10 0.48119 1.55% 0.0
2026/01/22 32.8 0.4836 1.47% 0.0
2025/07/31 32.6 1.35 4.14% 0.0
2024/06/27 37.9 1.13 2.98% 0.0
2023/06/27 28.95 0.8 2.76% 0.0

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