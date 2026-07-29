盤後速報 - 勤益控(1437)下週(8月5日)除息0.48元，預估參考價30.62元
鉅亨網新聞中心
勤益控(1437-TW)下週(8月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.48元。
以今日(7月29日)收盤價31.10元計算，預估參考價為30.62元，息值合計為0.48元，股息殖利率1.55%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月29日)收盤價做計算，僅提供參考）
勤益控(1437-TW)所屬產業為其他業，主要業務為一般投資業。近5日股價下跌0.96%，集中市場加權指數下跌5.94%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/08/05
|31.10
|0.48119
|1.55%
|0.0
|2026/01/22
|32.8
|0.4836
|1.47%
|0.0
|2025/07/31
|32.6
|1.35
|4.14%
|0.0
|2024/06/27
|37.9
|1.13
|2.98%
|0.0
|2023/06/27
|28.95
|0.8
|2.76%
|0.0
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