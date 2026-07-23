鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-23 12:55

無線射頻 RFID 解決方案供應商韋僑 (6417-TW) 營收已連三季改寫新高，公司並敲定對去年 2.4 元股息訂 8 月 4 日除息交易，而韋僑在下半年業績走勢仍獲看好，今 (23) 日股價逆勢上漲並一度達 123 元，攻克 5 日線及 10 日線。

目前韋僑 RFID 醫療應用營收占比已衝高達 36%，其下半年業績走勢仍獲看旺。下半年估單月業績也將 1.7 億元起跳。

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韋僑遷入台中大里新廠的綜效正在高度發揮，且醫療應用需求回升挹注，單季營收已在 2025 年第四季及 2026 年首季連續創新高，韋僑 6 月營收達 1.69 億元，改寫單月歷史次高，同時，也將推升第二季營收以 5.06 億元再季改寫歷史新高，更是韋僑單季營收首度突破 5 億元大關。

韋僑 2026 年 6 月營收 1.69 億元，月增 2.76%，創歷史次高，年增 26.62%，第二季營收 5.06 億元，連三季創新高，季增 18.36%，年增 23.97%，1-6 月營收 9.34 億元，年增 20.12%。

韋僑 2026 年第二季業績有新突破，呈現連續三季改寫歷史新高。加上推出於 Ambient IoT 的 BLE TAG 新產品助威下，預計在下半年出貨將呈現倍數成長，下半年預估單月業績也將 1.7 億元起跳。從韋僑的訂單及出貨來看，2026 年第二季可望續創新高。全年營收將突破 2025 年歷史新高的 16.07 億元水準。

同時，韋僑積極開創海外新布局，法人估 2026 年下半年有亮麗業績表現，2026 年上半年估每股純益 3.5 元，全年上看 7-7.5 元，同時，韋僑在 2027 年力拚賺回一個股本。