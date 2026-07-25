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〈熱門股〉永道-KY獲需求升溫及新產能挹注營收發威 周漲18.5%

鉅亨網記者張欽發 台北

RFID 電子標籤廠永道 - KY(6863-TW) 在完工的越南新廠效益挹注之下，同時受惠客戶拉貨增溫，營收正向走高，外資連 5 日買超，股價本周收在 117.5 元，創近 3 個月來新高，股價周漲 18.57%。

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永道-KY總經理林秉毅。(鉅亨網記者張欽發攝)

永豐餘集團的永道 - KY 在 6 月營收 5.74 億元，改寫單月歷史新高，月增 34.15%，年增 80.81%。受惠客戶拉貨增溫，第二季營收 15.25 億元，年增 65.24%；2026 年 1-6 月營收 26.82 億元，年增 29.71%，也改寫歷史同期新高。預計 2026 年第三季起越南新廠將有明顯營收貢獻，將成為 2026 年下半年的重要成長動能，同時，永道 - KY 對赴美建廠也將採取動作。


永道 - KY 除 6 月營收增溫創新高激勵之外，本周成交量能逐日增溫，日 K 紗線 4 紅，股價本周收在 117.5 元，站上所有均線，也將形成與韋僑 (6417-TW) 的比價效應；股價周漲 18.57%，就中線股價走勢來看，也自 3 月以來築出大底並在本周獲突破，股價短線支撐在 5 日線 107.36 元。

永道 - KY 日 K 線圖

 


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