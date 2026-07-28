仁寶啟動員工福利持股信託 深化人才永續

仁寶 ( 2324-TW ) 今 (28) 日指出，為深化人才策略，自今年 7 月啟動「員工福利持股信託制度」，攜手中國信託建構企業與員工共享成長機制，透過員工自提、公司依制度同步提存等額獎勵金的方式，鼓勵員工參與企業長期發展，共享經營成果。

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總經理 Tony Bonadero 表示，企業競爭力核心來自人才，人才的長期投入需要建立兼具激勵效果與共享價值的機制。推動員工持股信託，不只是新增 1 項福利制度，也是建立企業與員工共享成果、共同成長的長期機制，有助提升組織向心力與人才留任，且可凝聚共同追求企業長期發展的目標，達成企業、員工雙贏的正向循環。