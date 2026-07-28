鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-28 13:20

總統賴清德拍板台灣人口對策新戰略家庭支持篇等 18 項措施，教育部每年投入 15 億元預算，將就學貸款利率由原本的 1.775% 調降 1% 至 0.775%，並將還款寬限期由 1 年延長為 2 年，同時延續私立大專校院學雜費每年補助 3.5 萬元的政策，預計將有 41 萬名學生與戶數受惠。臺銀配合政府政策，於 8 月 1 日起正式開辦 115 學年度上學期就學貸款申辦作業，並大力推廣線上申貸，讓學生能以數位服務取代往返奔波，大幅提升申辦效率與便利性。

政府為減輕青年學子與家庭的經濟負擔，推出多項教育與支持政策。教育部每年投入 15 億元預算，推動學貸利息調降 1%、還款寬限期從 1 年增加為 2 年，還款利率一舉從 1.775% 降至 0.775%，結合私立大專校院學雜費每年補助 3.5 萬元的措施，透過多管齊下的方式降低就學門檻。

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115 學年度上學期就學貸款申辦作業自 115 年 8 月 1 日起至 115 年 9 月 30 日止。臺銀積極配合政府政策，鼓勵同一學程的續借學生採用線上申請。借款人只需利用電腦或手機，透過晶片金融卡或是手機簡訊 OTP 核驗身分，即可快速完成對保作業，完全不需要親自前往營業單位排隊等候或填寫紙本文件，並且能享有免收線上對保手續費的優惠。若是首次申請就學貸款或是有特殊需求者，則仍需前往臨櫃辦理。