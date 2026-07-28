鉅亨網記者張韶雯 台北
總統賴清德拍板台灣人口對策新戰略家庭支持篇等 18 項措施，教育部每年投入 15 億元預算，將就學貸款利率由原本的 1.775% 調降 1% 至 0.775%，並將還款寬限期由 1 年延長為 2 年，同時延續私立大專校院學雜費每年補助 3.5 萬元的政策，預計將有 41 萬名學生與戶數受惠。臺銀配合政府政策，於 8 月 1 日起正式開辦 115 學年度上學期就學貸款申辦作業，並大力推廣線上申貸，讓學生能以數位服務取代往返奔波，大幅提升申辦效率與便利性。
政府為減輕青年學子與家庭的經濟負擔，推出多項教育與支持政策。教育部每年投入 15 億元預算，推動學貸利息調降 1%、還款寬限期從 1 年增加為 2 年，還款利率一舉從 1.775% 降至 0.775%，結合私立大專校院學雜費每年補助 3.5 萬元的措施，透過多管齊下的方式降低就學門檻。
115 學年度上學期就學貸款申辦作業自 115 年 8 月 1 日起至 115 年 9 月 30 日止。臺銀積極配合政府政策，鼓勵同一學程的續借學生採用線上申請。借款人只需利用電腦或手機，透過晶片金融卡或是手機簡訊 OTP 核驗身分，即可快速完成對保作業，完全不需要親自前往營業單位排隊等候或填寫紙本文件，並且能享有免收線上對保手續費的優惠。若是首次申請就學貸款或是有特殊需求者，則仍需前往臨櫃辦理。
為了進一步簡化申辦流程，避免借款人往返於銀行與戶政機關之間，臺銀特別與數位發展部的個人化資料自主運用 MyData 平台合作。借款人可以透過平台線上申請全戶戶籍資料以及中低收入戶證明等相關文件，免去準備紙本證明的繁瑣過程。主管機關教育部對此便民措施表示高度肯定，並呼籲各級學校踴躍參與配合，讓更多學生能享受高效且便捷的金融服務。相關申辦細節可至臺銀就學貸款入口網查詢或至各地營業單位洽詢。
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