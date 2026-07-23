鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-07-23 10:32

富邦證券今 (23) 日宣布，響應政府推動亞洲資產管理中心政策成立「港都分公司」，正式進駐高雄資產管理專區，提供完整的一站式金融服務，服務模式由過去以商品銷售與交易執行，逐步轉型以資產配置、財務規劃及顧問服務。

富邦證插旗高雄亞灣 搶啖高資產管理版圖。(圖：富邦證提供)

富邦證認為，隨著高資產客戶財富管理需求日趨多元，從全球投資配置、跨境資金運用到財富傳承規劃等服務需求持續增加，因此將打造兼具在地服務與國際連結的資產管理服務模式。

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富邦證港都分公司將作為高雄資產管理專區的重要服務據點，整合集團證券、銀行及保險資源，以及富邦金控 3O (OSU、OBU 與 OIU) 共銷機制，提供完整的一站式金融服務，期提供高資產客戶更完整的財富管理服務。

而在跨境服務方面，富邦證券結合富邦證券 (香港) 和 OSU 業務資源，打造「境內諮詢、境外執行」的服務模式，讓境外高資產客戶可於台灣完成諮詢、開戶及財務規劃，再透過香港據點與境外平台進行投資。