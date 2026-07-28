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鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯發科(2454-TW)EPS預估上修至67.67元，預估目標價為5300元

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根據FactSet最新調查，共25位分析師，對聯發科(2454-TW)做出2026年EPS預估：中位數由66.5元上修至67.67元，其中最高估值78.6元，最低估值54.66元，預估目標價為5300元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值78.6(78.6)181.92422.17
最低值54.66(54.66)90.04136.06
平均值66.43(65.97)135.68264.73
中位數67.67(66.5)130.44259.86

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值688,300,0001,306,508,7902,394,232,450
最低值605,519,900886,584,0001,070,439,000
平均值653,291,7501,086,888,3501,850,571,440
中位數652,757,2101,102,095,5701,888,232,350

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS105,319,255106,386,57876,978,637118,141,106
營業收入
(單位：新台幣千元)		595,965,682530,585,886433,446,330548,796,030

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2454/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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