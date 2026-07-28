鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯發科(2454-TW)EPS預估上修至67.67元，預估目標價為5300元
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根據FactSet最新調查，共25位分析師，對聯發科(2454-TW)做出2026年EPS預估：中位數由66.5元上修至67.67元，其中最高估值78.6元，最低估值54.66元，預估目標價為5300元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|78.6(78.6)
|181.92
|422.17
|最低值
|54.66(54.66)
|90.04
|136.06
|平均值
|66.43(65.97)
|135.68
|264.73
|中位數
|67.67(66.5)
|130.44
|259.86
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|688,300,000
|1,306,508,790
|2,394,232,450
|最低值
|605,519,900
|886,584,000
|1,070,439,000
|平均值
|653,291,750
|1,086,888,350
|1,850,571,440
|中位數
|652,757,210
|1,102,095,570
|1,888,232,350
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|105,319,255
|106,386,578
|76,978,637
|118,141,106
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|595,965,682
|530,585,886
|433,446,330
|548,796,030
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2454/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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