鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對京元電子(2449-TW)做出2026年EPS預估：中位數由9.17元下修至9.09元，其中最高估值10.79元，最低估值8.63元，預估目標價為361.9元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|10.79(10.27)
|17.37
|22.47
|最低值
|8.63(8.63)
|12.76
|16.57
|平均值
|9.27(9.25)
|14.6
|20.13
|中位數
|9.09(9.17)
|14.29
|20.13
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|51,481,060
|81,518,380
|118,638,600
|最低值
|47,547,000
|63,692,000
|86,793,680
|平均值
|49,426,410
|70,625,830
|94,836,840
|中位數
|49,208,500
|70,648,690
|91,959,130
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|11,015,595
|7,779,428
|5,840,365
|6,836,609
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|34,933,546
|26,856,031
|33,025,307
|36,781,996
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2449/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
下一篇