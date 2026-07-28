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鉅亨速報 - Factset 最新調查：華航(2610-TW)EPS預估上修至1.99元，預估目標價為24.5元

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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對華航(2610-TW)做出2026年EPS預估：中位數由1.85元上修至1.99元，其中最高估值2.34元，最低估值1.38元，預估目標價為24.5元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值2.34(2.34)2.372.8
最低值1.38(1.38)1.122.23
平均值1.98(1.95)2.082.51
中位數1.99(1.85)2.142.51

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值252,998,000265,153,000240,979,220
最低值218,947,750220,647,390224,153,720
平均值238,124,420236,094,040232,566,470
中位數239,700,000232,476,320232,566,470

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS14,700,31914,383,3456,818,5522,859,503
營業收入
(單位：新台幣千元)		209,138,766203,879,338184,816,790150,722,471

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2610/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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