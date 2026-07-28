鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-07-28 14:11

長鑫科技 (688825-CN) 上市首日一舉創下多項 A 股紀錄，27 日（周一）收盤股價較發行價飆漲 465.82%，全天成交額超過人民幣（下同）1,400 億元，總市值超過工商銀行 (01398-HK) ，成為 A 股新市值王。

長鑫科技躍A股市值王，6名高層身家登人民幣10億俱樂部。（圖：快科技）

據《大眾證券報》報導，長鑫科技董監高及核心技術人員也分享了這場資本盛宴，據招股說明書統計，共有 6 名長鑫科技高層的身家於 27 日突破 10 億元。

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長鑫科技董事長朱一明合計持有公司股份 1,592,430,946 股，按 27 日收盤價計算，對應市值約 780.29 億元。

總裁、核心技術人員曹堪宇合計持有的股份對應市值約 103.97 億元。高級副總裁、核心技術人員李紅文合計持有的公司股份對應市值約 13.66 億元。

除董監高與核心技術人員外，長鑫科技員工也透過員工持股計畫從中受益。據招股說明書揭露的訊息，公司自 2021 年 9 月起開始實施第一期員工持股計計畫首次授予，授予價格為 1.05 元 / 註冊資本。