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根據FactSet最新調查，共28位分析師，對加拿大國家鐵路(CNI-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.19元上修至6.32元，其中最高估值6.48元，最低估值6.08元，預估目標價為153.73元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|6.48(6.44)
|7.23
|8.12
|8.63
|最低值
|6.08(6.06)
|6.79
|7.3
|8.17
|平均值
|6.31(6.2)
|6.99
|7.74
|8.45
|中位數
|6.32(6.19)
|6.98
|7.75
|8.54
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|146.30億
|154.94億
|162.70億
|171.71億
|最低值
|137.36億
|143.90億
|150.58億
|157.84億
|平均值
|143.62億
|149.68億
|158.01億
|165.63億
|中位數
|144.18億
|149.17億
|158.60億
|167.35億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.50
|5.73
|6.32
|5.12
|5.42
|營業收入
|115.47億
|131.40億
|124.68億
|124.43億
|123.84億
詳細資訊請看美股內頁：
加拿大國家鐵路(CNI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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