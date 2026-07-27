鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-27 17:30

美國總統川普 24 日宣布啟動新一輪全面關稅措施，隨即遭到法律挑戰。兩起由小企業發起的訴訟已提交至曼哈頓的美國國際貿易法院，強烈質疑這些針對約 60 個貿易夥伴、涵蓋美國 99% 進口商品的雙位數徵稅措施之合法性。

美國小企業質疑川普新關稅合法性 控訴規避司法裁決(圖:shutterstock)

本輪關稅稅率介於 10% 至 12.5% 之間，依據 1974 年《貿易法》第 301 條實施。川普政府聲稱，這是由於相關經濟體未能有效執行禁止強迫勞動產品進口的禁令。然而，參與提告的小企業——包括教育玩具公司 Learning Resources、紐約香料進口商 Burlap and Barrel 以及加州鐘錶零售商 Collective Horology——指出，政府並未依法針對各別經濟體建立充足證據，也未具體說明關稅將如何消除強迫勞動行為。

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原告代理機構「自由正義中心」(Liberty Justice Center) 批評，政府是在先前全球關稅被最高法院裁定無效後，隨即更換法律條款以重建關稅壁壘。機構執行長 Sara Albrecht 強調，儘管強迫勞動在道德上不容辯駁，但重要目標並不代表政府有權忽略法律程序，控訴政府僅是將失效的法令更換名稱後捲土重來。

專家警告，本輪挑戰的難度可能高於以往。律師 Patrick Childress 指出，第 301 條關稅通常具備長期性，即使各國採取美國要求的政策，仍需證明執行成效達到華府滿意方能撤除，這意味著短期內企業恐難獲得救濟。