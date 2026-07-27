鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：台光電(2383-TW)EPS預估上修至100.23元，預估目標價為6860元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對台光電(2383-TW)做出2026年EPS預估：中位數由99.35元上修至100.23元，其中最高估值117.98元，最低估值80.49元，預估目標價為6860元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值117.98(117.98)249.67457.53
最低值80.49(80.49)160.6241.19
平均值99.95(98.5)193.82294.69
中位數100.23(99.35)187.39255.5

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值198,268,000345,710,000557,322,490
最低值155,061,240243,108,120344,211,720
平均值179,442,500296,286,630429,644,840
中位數180,417,330292,335,870408,582,350

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS14,648,9079,578,4495,488,3095,072,874
營業收入
(單位：新台幣千元)		94,260,57864,376,72741,296,21738,672,549

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2383/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
台光電4815+1.26%
美元/台幣32.305-0.16%

鉅亨贏指標

了解更多

#散戶進大戶拋

中弱短強
台光電

70.59%

勝率

#穩定獲利股

中弱短強
台光電

70.59%

勝率

#動能均線獲利股

中弱短強
台光電

70.59%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty