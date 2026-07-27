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盤後速報 - 保勝光學(6517)次交易(28)日除息1.5元，參考價65.8元

鉅亨網新聞中心

保勝光學(6517-TW)次交易(28)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。

首日參考價為65.8元，相較今日收盤價67.30元，息值合計為1.5元，股息殖利率2.23%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/28 67.30 1.5 2.23% 0.0
2025/07/25 49.8 1.5 3.01% 0.0
2024/07/25 71.2 1.5 2.11% 0.0
2022/06/28 28.5 0.5 1.75% 0.0
2015/07/24 0.0 0.1791 0.0% 0.0


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