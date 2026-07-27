盤後速報 - 保勝光學(6517)次交易(28)日除息1.5元，參考價65.8元
鉅亨網新聞中心
保勝光學(6517-TW)次交易(28)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。
首日參考價為65.8元，相較今日收盤價67.30元，息值合計為1.5元，股息殖利率2.23%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/28
|67.30
|1.5
|2.23%
|0.0
|2025/07/25
|49.8
|1.5
|3.01%
|0.0
|2024/07/25
|71.2
|1.5
|2.11%
|0.0
|2022/06/28
|28.5
|0.5
|1.75%
|0.0
|2015/07/24
|0.0
|0.1791
|0.0%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 【量大強漲股整理】暴風雨前的寧靜？！崩跌3000點後今天小跌，Q1冠軍警告：看懂【聯合再生】+6% 的暗示再動作！
- 【量大強漲股整理】【台股大崩盤】台積電「利多出盡」？別逃！我只做這件事!
- 【量大強漲股整理】台股血洗震盪的恐怖真相曝光！六月底半年度「集團作帳股」不敗選股 3 大黑科技!!!
- 保勝光學6月營收0.50億元年增6.14% 1—6月達2.18億元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇