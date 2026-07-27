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盤後速報 - 瑞祺電通(6416)次交易(28)日除息2.8元，參考價99.2元

鉅亨網新聞中心

瑞祺電通(6416-TW)次交易(28)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.8元。

首日參考價為99.2元，相較今日收盤價102.00元，息值合計為2.8元，股息殖利率2.75%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/28 102.00 2.8 2.75% 0.0
2025/07/30 87.3 2.9 3.32% 0.0
2024/07/29 131.5 2.8 2.13% 0.0
2023/07/17 98.0 3.6 3.67% 0.0
2022/08/15 96.5 2.0 2.07% 0.0


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