盤後速報 - 瑞祺電通(6416)次交易(28)日除息2.8元，參考價99.2元
鉅亨網新聞中心
瑞祺電通(6416-TW)次交易(28)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.8元。
首日參考價為99.2元，相較今日收盤價102.00元，息值合計為2.8元，股息殖利率2.75%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/28
|102.00
|2.8
|2.75%
|0.0
|2025/07/30
|87.3
|2.9
|3.32%
|0.0
|2024/07/29
|131.5
|2.8
|2.13%
|0.0
|2023/07/17
|98.0
|3.6
|3.67%
|0.0
|2022/08/15
|96.5
|2.0
|2.07%
|0.0
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