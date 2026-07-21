鉅亨速報

盤後速報 - 瑞祺電通(6416)下週(7月28日)除息2.8元，預估參考價96.6元

鉅亨網新聞中心

瑞祺電通(6416-TW)下週(7月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.8元。

以今日(7月21日)收盤價99.40元計算，預估參考價為96.6元，息值合計為2.8元，股息殖利率2.82%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月21日)收盤價做計算，僅提供參考）

瑞祺電通(6416-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為電腦及其週邊設備製造業。資訊軟體服務業。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。近5日股價下跌6.51%，集中市場加權指數下跌6.46%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/28 99.40 2.8 2.82% 0.0
2025/07/30 87.3 2.9 3.32% 0.0
2024/07/29 131.5 2.8 2.13% 0.0
2023/07/17 98.0 3.6 3.67% 0.0
2022/08/15 96.5 2.0 2.07% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數44232.87+4.20%
瑞祺電通99.4+9.96%

鉅亨贏指標

了解更多

#寶塔翻紅

偏強
瑞祺電

71.43%

勝率

#一紅吃三黑

偏強
瑞祺電

71.43%

勝率

#極短線強勢

偏強
瑞祺電

71.43%

勝率

#動能均線獲利股

偏強
瑞祺電

71.43%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty