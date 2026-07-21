盤後速報 - 瑞祺電通(6416)下週(7月28日)除息2.8元，預估參考價96.6元
鉅亨網新聞中心
瑞祺電通(6416-TW)下週(7月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.8元。
以今日(7月21日)收盤價99.40元計算，預估參考價為96.6元，息值合計為2.8元，股息殖利率2.82%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月21日)收盤價做計算，僅提供參考）
瑞祺電通(6416-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為電腦及其週邊設備製造業。資訊軟體服務業。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。近5日股價下跌6.51%，集中市場加權指數下跌6.46%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/28
|99.40
|2.8
|2.82%
|0.0
|2025/07/30
|87.3
|2.9
|3.32%
|0.0
|2024/07/29
|131.5
|2.8
|2.13%
|0.0
|2023/07/17
|98.0
|3.6
|3.67%
|0.0
|2022/08/15
|96.5
|2.0
|2.07%
|0.0
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