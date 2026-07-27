盤後速報 - 怡利電(2497)次交易(28)日除息2元，參考價50.8元
鉅亨網新聞中心
怡利電(2497-TW)次交易(28)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
首日參考價為50.8元，相較今日收盤價52.80元，息值合計為2.0元，股息殖利率3.79%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/28
|52.80
|2.0
|3.79%
|0.0
|2025/07/30
|41.0
|2.0
|4.88%
|0.0
|2024/07/30
|56.1
|1.0
|1.78%
|0.0
|2023/08/02
|69.7
|0.7
|1.0%
|0.0
|2017/09/29
|28.5
|0.5
|1.75%
|0.0
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