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盤後速報 - 怡利電(2497)次交易(28)日除息2元，參考價50.8元

鉅亨網新聞中心

怡利電(2497-TW)次交易(28)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

首日參考價為50.8元，相較今日收盤價52.80元，息值合計為2.0元，股息殖利率3.79%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/28 52.80 2.0 3.79% 0.0
2025/07/30 41.0 2.0 4.88% 0.0
2024/07/30 56.1 1.0 1.78% 0.0
2023/08/02 69.7 0.7 1.0% 0.0
2017/09/29 28.5 0.5 1.75% 0.0


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