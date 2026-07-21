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盤後速報 - 怡利電(2497)下週(7月28日)除息2元，預估參考價52.0元

鉅亨網新聞中心

怡利電(2497-TW)下週(7月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

以今日(7月21日)收盤價54.00元計算，預估參考價為52.0元，息值合計為2.0元，股息殖利率3.7%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月21日)收盤價做計算，僅提供參考）

怡利電(2497-TW)所屬產業為汽車工業，主要業務為汽車電子。其他。近5日股價下跌12.82%，集中市場加權指數下跌6.46%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/28 54.00 2.0 3.7% 0.0
2025/07/30 41.0 2.0 4.88% 0.0
2024/07/30 56.1 1.0 1.78% 0.0
2023/08/02 69.7 0.7 1.0% 0.0
2017/09/29 28.5 0.5 1.75% 0.0

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