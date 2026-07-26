關稅戰先贏一波！台灣機械與工具機稅率優於日韓 手工具水五金完勝中越
鉅亨網記者張韶雯 台北
美國貿易代表署依貿易法第 301 條正式實施關稅措施，經濟部表示，台灣適用較優惠的 10% 不疊加最惠國稅率 (MFN)，優於主要競爭對手國日本與韓國的 12.5%，更大幅領先中國、越南等國。這項關稅優勢不僅有利於工具機及機械等產業轉守為攻，持續拓展美國市場，更讓傳統產業在價格與毛利率上取得競爭籌碼，全力搶佔海外訂單與市場版圖。
在產業影響評估部分，對台灣傳統產業如機械、工具機、手工具、水五金、塑膠製品、紡織、醫療器材等，相較主要競爭國家在關稅差距上具有優勢。以工具機及機械為例，台灣稅率 10% 首度低於日本與韓國的 12.5%，取得 2.5 個百分點的關稅優勢，可提升在美國市場競爭條件，有利爭取轉單及新訂單，擴大在美國市場的版圖。
至於手工具、水五金及自行車等產業，台灣稅率 10% 大幅低於中國的 40.1% 至 43.1% 及越南的 15.1% 至 18.1%，具有價格優勢，有望提升毛利率，擴大輸美商機；另外，紡織、醫療器材等產業，台灣稅率 10% 低於中國的 40% 至 46.2% 及韓國的 12.5%，預期可擴大美國市場銷售。
本次美方對台灣工業產品豁免項目計 1909 項，輸美只需課最惠國稅率，包括無線電導航設備、通訊儀器、鋰離子蓄電池等航空器零組件、肥料、輕油製品等。去年美國自台灣進口金額約 106.83 億美元，其中 1817 項屬於全球豁免項目，美方額外提供台灣 92 項專屬豁免項目，包括生鐵顆粒、工業用脂肪醇、軟木製品及木製品等，預期可提升潛在產品輸美競爭力。
有關半導體及主要資通訊產品因在本次美方公布豁免清單中，暫時不受影響；其他如鋼鋁銅、木材、汽車零組件、藥品等已課徵 232 關稅產品，均排除在 301 關稅課徵範圍之外。目前依據 301 條款公布的僅是強迫勞動項目的關稅，尚有產能過剩調查，之後才會有最終稅率。
為擴大取得優於競爭對手國之關稅優勢，政府將全力支持產業出口拓銷，經濟部已編列 460 億元韌性特別預算辦理外銷貸款優惠保證加碼、中小微企業多元發展貸款加碼、研發轉型補助及爭取海外訂單等支持產業之 4 大措施。截至 7 月 16 日止，外銷貸款優惠保證加碼已核保 109 件，承保融資金額約 7.55 億元。
中小微企業多元發展專案貸款加碼已申貸 1766 件，金額共 164.4 億元；研發轉型補助已通過 982 件申請，共協助 1104 家業者，補助金額 48.35 億元；爭取海外訂單則已通過 149 件，協助 165 家業者，補助金額 6.2 億元，並加碼補助公協會及廠商參加國際展會，助攻產業搶佔國際市場。
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