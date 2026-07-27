盤中速報 - 南亞科(2408)大漲7.11%，報429.5元
鉅亨網新聞中心
南亞科(2408-TW)27日13:01股價上漲28.5元，報429.5元，漲幅7.11%，成交63,398張。
南亞科(2408-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。國際貿易業。其他顧問服務業。
近5日股價上漲1.39%，集中市場加權指數上漲2.3%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-14,420 張
- 外資買賣超：-14,879 張
- 投信買賣超：+1,214 張
- 自營商買賣超：-755 張
- 融資增減：+7,626 張
- 融券增減：+374 張
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