盤中速報 - 櫃買市場加權指數上漲14.99點至396.95點，漲幅3.92%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間22日12:58，櫃買市場加權指數上漲14.99點（或3.92%），暫報396.95點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-6.25%
- 近 1 月：-14.56%
- 近 3 月：-2.2%
- 近 6 月：+30.29%
- 今年以來：+38.27%
焦點個股
車用記憶體概念領漲+7.76%。其中 南亞科(2408-TW) 上漲 10% ; 華邦電(2344-TW) 上漲 9.97% ; 力旺(3529-TW) 上漲 9.94% 。
科技股概念領漲+7.35%。其中 華新科(2492-TW) 上漲 9.89% ; 緯創(3231-TW) 上漲 9.7% ; 聯電(2303-TW) 上漲 5.2% 。
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