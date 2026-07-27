鉅亨網記者劉玟妤 台北
共信 - KY(6617-TW) 旗下用於治療惡性犬科黑色素瘤的動物新藥「思沛康」(主成分 p-TLS) 已取得農業部動植物防疫檢疫署核發的試製藥品同意函，而該藥應用於馬匹腫瘤治療的 2 項探索性前瞻性病例研究，獲得 2 項國際期刊接受刊登，並規劃將相關臨床研究擴展至澳洲。
共信 - KY 指出，思沛康用於馬匹腫瘤治療的 2 項探索性前瞻性病例研究，分別獲 Elsevier 旗下《Veterinary and Animal Science》及 Wiley 旗下《Equine Veterinary Education(EVE)》國際期刊接受刊登。
共信 - KY 說明，第一項研究納入罹患黑色素瘤、鱗狀細胞癌及肉瘤等淺表性腫瘤的馬匹病例，評估接受 p-TLS 腫瘤內注射後的臨床反應、安全性與耐受性；第二項研究則聚焦馬匹，接受 p-TLS 腫瘤內注射治療，並透過臨床檢查、腫瘤量測、超音波評估及連續影像追蹤治療成效。
共信 - KY 提到，2 項研究分別從多種淺表性腫瘤，以及黑色素瘤驗證 p-TLS 的治療潛力，為後續跨大動物腫瘤適應症及推動國際臨床布局提供科學依據。
共信 - KY 表示，相關研究成果今年 1 月於全球馬病年會發表，並規劃將相關研究進一步擴展至澳洲。此外，除持續擴大犬科腫瘤研究，並新增貓科等動物腫瘤適應症。
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