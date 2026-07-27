共信 - KY(6617-TW) 旗下用於治療惡性犬科黑色素瘤的動物新藥「思沛康」(主成分 p-TLS) 已取得農業部動植物防疫檢疫署核發的試製藥品同意函，而該藥應用於馬匹腫瘤治療的 2 項探索性前瞻性病例研究，獲得 2 項國際期刊接受刊登，並規劃將相關臨床研究擴展至澳洲。