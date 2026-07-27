台灣虎航看好航空市場強勁成長 再釋出空服職缺

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-07-27 13:53

繼上半年國內外航空公司陸續釋出空服職缺後，台灣虎航 (6757-TW) 今 (27) 日宣布，為因應強勁的成長動能、航網布局，以及 2028 年起將正式引進第三代機隊，預計再招募 30 名客艙組員，同時持續開放多個內勤職缺招募。

台灣虎航將再招募30名客艙組員。(鉅亨網資料照)

台灣虎航指出，客運市場蓬勃發展，因此，本次客艙組員招募時間自 8 月 3 日起開放，持續收件至 8 月 16 日，在完成初步的書面資料審核後，將安排 8 月 29 日初試，9 月 5 日進行複試，錄取者將於 11 月中報到，若順利通過相關訓練，即可正式成為客艙組員。

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台灣虎航說明，報考者需具備中華民國國籍，並擁有教育部認可的國內外大專院校以上學歷，在語言能力方面，需達多益 550 分以上成績，或具備其他檢定同等資格證明，若同時具備日語或韓語的會話能力者尤佳，未來錄取後的工作地點將視公司業務需求，安排於桃園或高雄。