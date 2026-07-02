〈焦點股〉共信-KY腫瘤消融藥物獲美國專利 亮燈漲停

共信 - KY(6617-TW) 自主開發的腫瘤消融藥物獲得美國專利及商標局 (USPTO) 核准，並已接獲繳費領證通知，脂筏抗癌技術正式取得專利保護，有望攻千億美元市場，激勵共信 - KY 今 (2) 日亮燈漲停鎖住 84.2 元。