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〈焦點股〉共信-KY腫瘤消融藥物獲美國專利 亮燈漲停

鉅亨網記者劉玟妤 台北

共信 - KY(6617-TW) 自主開發的腫瘤消融藥物獲得美國專利及商標局 (USPTO) 核准，並已接獲繳費領證通知，脂筏抗癌技術正式取得專利保護，有望攻千億美元市場，激勵共信 - KY 今 (2) 日亮燈漲停鎖住 84.2 元。 

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共信-KY腫瘤消融藥物獲美國專利，亮燈漲停。(圖：shutterstock)

共信 - KY 今天早盤以 80.5 元開高走高，盤中亮燈漲停鎖住 84.2 元，一舉站上年線，排隊委買單約 300 張，成交量則約 800 張。 


共信 - KY 表示，此次獲准專利名稱為「BENZENESULFONAMIDE DERIVATIVES AND METHOD FOR MODULATING LIPID RAFT」，申請案號為 16/959,054，主要涵蓋共信 - KY 自主開發腫瘤消融藥物 PTS(苯磺醯胺衍生物) 及其脂筏 (Lipid Raft) 干擾機制相關應用。 

共信 - KY 指出，此次美國專利核准進一步涵蓋與脂筏干擾機制相關的 10 項癌症適應症，包括前列腺癌、膀胱癌、精原細胞癌、卵巢癌、子宮頸癌、甲狀腺癌、腦膜癌、膽管癌及外陰癌等。 

共信 - KY 提到，公司全球專利布局逐步完成，除此次正式取得美國專利，也已取得澳洲、日本等主要市場核准。日本專利已涵蓋黑色素瘤、胃癌等 17 項癌症適應證；澳洲則涵蓋乳癌、胰臟癌等 19 項癌症適應症。 


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共信-KY腫瘤消融藥物專利生技

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