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〈台股開盤〉權值股發威、被動元件股止穩 漲逾千點站上4萬3回攻季線

鉅亨網記者吳承諦 台北

美股費半 20 日反彈，台股今 (21) 日迎來反彈開高走高，開 42566.93 點，上漲 117.23 點，而在台積電等電子權值股上攻，ABF 族群、塑化類股走強，指數最高來到 43659.1 點，漲逾 1100 點，站回 43000 點大關，並幾乎攻抵季線關前，不過早盤預估全日成量 9888 億元，依舊未能放大到兆元以上。

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〈台股開盤〉台積電帶隊反彈 被動元件止穩 漲逾千點站上4萬3回攻季線。(圖：shutterstock)

權值股全面走揚，台積電 (2330-TW) 上漲 45 元，漲約 2%，來到 2365 元；聯發科 (2454-TW) 上漲 150 元，漲約 4%，鴻海 (2317-TW) 漲約 2%；台達電 (2308-TW) 漲約 3%；日月光投控 (3711-TW) 漲約 2%。


權值股中連續 2 天跌停的聯電 (2303-TW) 、國巨 (2327-TW)，今天順勢展開反彈，早盤漲幅分別約 3% 及 2%，在近期急跌後初步止跌回穩。

近期跌深的被動元件股，早盤群起反彈，除了國巨小漲外，禾伸堂 (3026-TW)、華容(5328-TW ) 一度攻上漲停，不過，遭到處置的華新科 (2492-TW)、信昌電(6173-TW) 和日電貿 (3090-TW) 則仍在平盤下。

ABF 族群成資金主流，景碩 (3189-TW) 漲停，欣興 (8046-TW) 漲約 8%，南電 (8046-TW) 漲約 7%。

美伊衝突帶動原油上漲，塑化類股持續走強，台塑化 (6505-TW)、南亞 (1303-TW) 均漲約 6%，台化 (1326-TW) 漲約 4%，台塑 (1301-TW) 漲約 1%


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南電1190+7.69%
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華新科258.5-6.68%
台積電2380+2.59%
禾伸堂683+9.98%
國巨649+3.02%
聯電131+0.77%
日月光投控615+3.02%
台達電1795+5.28%
鴻海243.5+3.84%
聯發科3510+5.09%
台塑62.1+2.48%

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