〈台股開盤〉權值股發威、被動元件股止穩 漲逾千點站上4萬3回攻季線

美股費半 20 日反彈，台股今 (21) 日迎來反彈開高走高，開 42566.93 點，上漲 117.23 點，而在台積電等電子權值股上攻，ABF 族群、塑化類股走強，指數最高來到 43659.1 點，漲逾 1100 點，站回 43000 點大關，並幾乎攻抵季線關前，不過早盤預估全日成量 9888 億元，依舊未能放大到兆元以上。