鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-26 14:57

上游砷化鎵磊晶廠全新 (2455-TW) 受惠 AI 強勁需求帶動股價大漲，加上中國開放磷化銦 (InP) 基板原料出口，上周在光通訊族群回神下，周漲 18.09%，不僅收回月線，股價更站上 333 元，單周成交量也擴增至 5.1 萬張。

全新近期因股價波動劇烈，因應主管機關要求，全新上周五 (24 日) 也公布注意交易資訊標準，自結 5 月自稅後純益為新台幣 5,724 萬元，年增 10.35 倍，單月每股純益為 0.31 元。

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此外，全新 6 月單月營收為 3.25 億元、年增 23.55%，已連 10 個月營收呈現雙位數成長。全新預計周四 (30) 日召開董事會，將對外公告第 2 季財報。

全新近期因磷化銦基板供給緊張有望於後續逐步緩解，中長線獲利預期被重新定價，也吸引短線資金迴流。法人指出，隨著 AI 機房大量建置，帶動光通訊需求，也讓光收發模組商機爆發，全新身為光收發模組上游關鍵材料供應商，有望跟著受惠。

全新身為全球前三大砷化鎵磊晶片廠，營業產品涵蓋電子零組件製造與電子材料批發，在光電與射頻相關磊晶代工具領導地位，近期月營收連 10 個月年增雙位數，法人指出，受惠光電子產品比重提升，有助於全新整體獲利最佳化達到最佳化。

法人指出，全新於 6 月初取得基板出口許可，並已出貨給客戶，目前核准數量仍屬分批放行，但未來取得許可機率仍高，有望紓解缺料問題。