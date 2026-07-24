盤中速報 - Workday公司(WDAY-US)大漲5.04%，報134.31美元
鉅亨網新聞中心
Workday公司(WDAY-US)截至台北時間24日23:08股價上漲6.44美元，報134.31美元，漲幅5.04%，成交量890,051（股），盤中最高價134.31美元、最低價130.50美元。
美股指數盤中表現
Workday公司(WDAY-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-12.07%
- 近 1 月：+11.07%
- 近 3 月：+11.51%
- 近 6 月：-32.44%
- 今年以來：-40.46%
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