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盤中速報 - Workday公司(WDAY-US)大漲5.04%，報134.31美元

鉅亨網新聞中心

Workday公司(WDAY-US)截至台北時間24日23:08股價上漲6.44美元，報134.31美元，漲幅5.04%，成交量890,051（股），盤中最高價134.31美元、最低價130.50美元。

美股指數盤中表現

Workday公司(WDAY-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-12.07%
  • 近 1 月：+11.07%
  • 近 3 月：+11.51%
  • 近 6 月：-32.44%
  • 今年以來：-40.46%

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美股美股盤中盤中速報Workday公司

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費城半導體12021.64-2.61%
Workday公司133.19+4.16%

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