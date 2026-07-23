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盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大跌5.06%，報81.08美元

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Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間24日03:39股價下跌4.32美元，報81.08美元，跌幅5.06%，成交量2,822,997（股），盤中最高價87.59美元、最低價81.07美元。

美股指數盤中表現

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-6.94%
  • 近 1 月：+6.8%
  • 近 3 月：+15.39%
  • 近 6 月：-33.51%
  • 今年以來：-47.33%

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美股美股盤中盤中速報Atlassian Corporation - Class A

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Atlassian Corporation - Class A80.555-5.67%

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