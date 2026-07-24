盤中速報 - T-Mobile US Inc(TMUS-US)大漲5.04%，報179.01美元
鉅亨網新聞中心
T-Mobile US Inc(TMUS-US)截至台北時間24日22:44股價上漲8.59美元，報179.01美元，漲幅5.04%，成交量1,273,196（股），盤中最高價179.20美元、最低價171.52美元。
美股指數盤中表現
T-Mobile US Inc(TMUS-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-11.63%
- 近 1 月：-7.67%
- 近 3 月：-12.19%
- 近 6 月：-8.39%
- 今年以來：-16.07%
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