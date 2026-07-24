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盤中速報 - T-Mobile US Inc(TMUS-US)大漲5.04%，報179.01美元

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T-Mobile US Inc(TMUS-US)截至台北時間24日22:44股價上漲8.59美元，報179.01美元，漲幅5.04%，成交量1,273,196（股），盤中最高價179.20美元、最低價171.52美元。

美股指數盤中表現

T-Mobile US Inc(TMUS-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-11.63%
  • 近 1 月：-7.67%
  • 近 3 月：-12.19%
  • 近 6 月：-8.39%
  • 今年以來：-16.07%

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NASDAQ25139.95+0.01%
費城半導體12002.90-2.76%
T-Mobile US Inc178.96+5.01%

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