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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對奧的斯電梯(OTIS-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.18元下修至4.09元，其中最高估值4.23元，最低估值4元，預估目標價為90.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4.23(4.23)
|5.08
|5.67
|6.28
|最低值
|4(4)
|4.35
|4.79
|5.7
|平均值
|4.12(4.13)
|4.65
|5.18
|5.93
|中位數
|4.09(4.18)
|4.64
|5.13
|5.8
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|153.42億
|162.46億
|172.08億
|183.82億
|最低值
|150.72億
|156.70億
|163.63億
|177.23億
|平均值
|152.06億
|159.62億
|167.82億
|180.64億
|中位數
|152.06億
|159.50億
|167.44億
|180.88億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.89
|2.96
|3.39
|4.07
|3.50
|營業收入
|142.98億
|136.85億
|142.09億
|142.61億
|144.31億
詳細資訊請看美股內頁：
奧的斯電梯(OTIS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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