鉅亨速報 - Factset 最新調查：MaxLinear Inc(MXL-US)EPS預估上修至1.46元，預估目標價為92.50元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對MaxLinear Inc(MXL-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.34元上修至1.46元，其中最高估值1.78元，最低估值1.28元，預估目標價為92.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.78(1.46)
|2.9
|3.35
|3.53
|最低值
|1.28(1.28)
|1.9
|2
|3.53
|平均值
|1.54(1.34)
|2.36
|2.85
|3.53
|中位數
|1.46(1.34)
|2.38
|3.27
|3.53
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|7.56億
|10.42億
|12.09億
|12.51億
|最低值
|6.50億
|7.94億
|8.86億
|12.51億
|平均值
|6.96億
|8.92億
|10.55億
|12.51億
|中位數
|6.68億
|8.46億
|11.00億
|12.51億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.53
|1.55
|-0.91
|-2.93
|-1.58
|營業收入
|8.92億
|11.20億
|6.93億
|3.61億
|4.68億
詳細資訊請看美股內頁：
MaxLinear Inc(MXL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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