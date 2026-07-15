鉅亨速報 - Factset 最新調查：MaxLinear Inc(MXL-US)EPS預估上修至1.34元，預估目標價為60.00元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對MaxLinear Inc(MXL-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.32元上修至1.34元，其中最高估值1.46元，最低估值1.28元，預估目標價為60.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.46(1.46)
|2.2
|2.35
|2.38
|最低值
|1.28(1.28)
|1.62
|2
|2.38
|平均值
|1.34(1.34)
|1.91
|2.2
|2.38
|中位數
|1.34(1.32)
|1.92
|2.21
|2.38
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|6.71億
|8.46億
|9.00億
|9.42億
|最低值
|6.50億
|7.53億
|8.72億
|9.42億
|平均值
|6.57億
|7.95億
|8.89億
|9.42億
|中位數
|6.57億
|7.98億
|8.91億
|9.42億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.53
|1.55
|-0.91
|-2.93
|-1.58
|營業收入
|8.92億
|11.20億
|6.93億
|3.61億
|4.68億
詳細資訊請看美股內頁：
MaxLinear Inc(MXL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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