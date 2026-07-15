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鉅亨速報 - Factset 最新調查：MaxLinear Inc(MXL-US)EPS預估上修至1.34元，預估目標價為60.00元

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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對MaxLinear Inc(MXL-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.32元上修至1.34元，其中最高估值1.46元，最低估值1.28元，預估目標價為60.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.46(1.46)2.22.352.38
最低值1.28(1.28)1.6222.38
平均值1.34(1.34)1.912.22.38
中位數1.34(1.32)1.922.212.38

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值6.71億8.46億9.00億9.42億
最低值6.50億7.53億8.72億9.42億
平均值6.57億7.95億8.89億9.42億
中位數6.57億7.98億8.91億9.42億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.531.55-0.91-2.93-1.58
營業收入8.92億11.20億6.93億3.61億4.68億

詳細資訊請看美股內頁：
MaxLinear Inc(MXL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMXL

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