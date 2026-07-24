鉅亨速報 - Factset 最新調查：Summit Therapeutics Inc(SMMT-US)EPS預估下修至-1.09元，預估目標價為32.00元
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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Summit Therapeutics Inc(SMMT-US)做出2026年EPS預估：中位數由-1.05元下修至-1.09元，其中最高估值-0.65元，最低估值-1.61元，預估目標價為32.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-0.65(-0.65)
|-0.6
|0.31
|1.82
|最低值
|-1.61(-1.61)
|-1.66
|-1.05
|-0.46
|平均值
|-1.11(-1.09)
|-1.1
|-0.51
|0.3
|中位數
|-1.09(-1.05)
|-1.12
|-0.68
|-0.07
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1,500萬
|2.45億
|18.35億
|48.42億
|最低值
|0.00
|0.00
|2,842萬
|4,392萬
|平均值
|390萬
|7,912萬
|7.32億
|19.78億
|中位數
|194萬
|5,952萬
|5.50億
|18.78億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.96
|-0.41
|-0.99
|-0.31
|-1.44
|營業收入
|181萬
|71萬
|0.00
|0.00
|0.00
詳細資訊請看美股內頁：
Summit Therapeutics Inc(SMMT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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