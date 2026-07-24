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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Summit Therapeutics Inc(SMMT-US)EPS預估下修至-1.09元，預估目標價為32.00元

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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Summit Therapeutics Inc(SMMT-US)做出2026年EPS預估：中位數由-1.05元下修至-1.09元，其中最高估值-0.65元，最低估值-1.61元，預估目標價為32.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-0.65(-0.65)-0.60.311.82
最低值-1.61(-1.61)-1.66-1.05-0.46
平均值-1.11(-1.09)-1.1-0.510.3
中位數-1.09(-1.05)-1.12-0.68-0.07

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1,500萬2.45億18.35億48.42億
最低值0.000.002,842萬4,392萬
平均值390萬7,912萬7.32億19.78億
中位數194萬5,952萬5.50億18.78億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.96-0.41-0.99-0.31-1.44
營業收入181萬71萬0.000.000.00

詳細資訊請看美股內頁：
Summit Therapeutics Inc(SMMT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSMMT

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