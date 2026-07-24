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SemiAnalysis：Kimi K3碾壓Nemotron 3 Ultra 輝達「委員會模式」遭警訊

鉅亨網編譯陳韋廷

知名半導體與 AI 研究機構 SemiAnalysis 週三 (22 日) 發文指出，月之暗面最新開源模型 Kimi K3(總參數 2.8 兆，完整權重預計 27 日開放)在多項基準測試中大幅超越輝達旗艦開源模型 Nemotron 3 Ultra，直接點名黃仁勳主導的「Nemotron 委員會」開發模式「並非美國開源 AI 的正確路徑。

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(圖:shutterstock)

SemiAnalysis 將輝達 Nemotron 委員會模式失利歸因於結構缺陷：單一聯盟架構限制技術路線流動，滋生「群體思維」，與開源本質矛盾。


SemiAnalysis 直言，輝達的委員會式訓練「極其清晰地」不是前進方向。

對照中國，各實驗室在競爭中互借經驗，催生 KDA、MSA、DSA 等創新，Kimi K3 對 Nemotron 3 Ultra 的領先被視為自由市場競爭的直接果實。

ㄏ不排除委員會存在，但建議若續推則應該拆為三個彼此隔離、互不溝通的獨立聯盟，在資料、預訓練、強化學習與評估上分頭創新、相互較勁，更貼近自由市場邏輯。

SemiAnalysis 的發文雖屬第三方評測，但 SemiAnalysis 長期獲黃仁勳公開背書，其逆耳評價凸顯開源 AI 賽道重心位移，中國實驗室以高頻迭代搶佔基準榜，美國大廠聯盟模式則面臨協作效率與信任成本的雙重考驗。


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輝達月之暗面Kimi K3開源Nemotron 3 Ultra委員會模式中國AI模型

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