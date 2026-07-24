鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-24 20:06

塑化股台苯 (1310-TW) 今 (24) 日傍晚 7 時於證交所發布重訊，台苯表示，受制於產能嚴重過剩，導致產品價格下滑，成本不斷墊高，台苯營運績效因持續未見改善，已連續 4 年發生虧損，為因應營運虧損，台苯宣布，將自今 (2026) 年 10 月 1 日起，將停產於高雄林園的苯乙烯廠，並依照勞動法令提前辦理員工安置及優化措施。

台苯總經理仲崇國表示，台苯因近 5 年來，整體大環境塑化市場的景氣低迷、需求動能不足，同業競爭加劇，加上受制於產能嚴重過剩，致產品價格下滑，成本不斷墊高影響，台苯因營運績效持續未見改善，已連 4 年發生虧損，為因應虧損，減少現金流出及長期經營之規畫準備，並提升股東權益，改善財務體質，公司今日經董事會決議通過，將於 10 月 1 日停產苯乙烯廠以減少虧損。

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仲崇國也強調，高雄市林園廠停產前，將先行辦理員工安置及優化等勞工相關協商措施，將會恪遵勞基法及相關法令，也會依法完成各項勞動法令及相關合法法令程序。