鉅亨網記者吳承諦 台北
台股今 (22) 日開盤沿續昨天最大漲點的氣勢反彈，以 44513.75 點、上漲 280.88 點開出。早盤在電子權值股、矽光子、IPC 族群帶頭衝鋒下，指數一度狂飆 1090 點，最高攀升至 45323.75 點，一舉站回 45000 點大關並逼近月線。惟隨後護國神山台積電股價由紅翻黑，引發市場賣壓出籠、漲勢收斂。終場收 44825.78 點，上漲 592.91 點，成交量 9826.45 億元，連續 3 天未突破兆元。
電子權值股漲跌互現，台積電 (2330-TW) 下跌 10 元，跌近 0.5%，收 2400 元；，收在 254 元；聯發科 (2454-TW) 上漲 180 元，漲近 5%，收 3850 元；日月光 (3711-TW) 漲近 4%；鴻海 (2317-TW) 、台達電 (2308-TW) 均漲約 2%。
輝達 (NVDA-US) 傳出搶進「暗光纖」市場、引爆矽光子族群強勁買氣。指標股光聖 (6442-TW)、聯亞 (3081-TW)、波若威 (3163-TW)、立碁 (8111-TW)、汎銓 (6830-TW)、世界 (5347-TW) 等多檔強攻亮燈漲停。
被動元件龍頭國巨 (2327-TW) 盤中大漲近 9% 帶頭號召，華新科 (2492-TW)、鈺邦 (6449-TW)、大毅 (2478-TW)、華容 (5328-TW)、蜜望實 (8043-TW)、金山電 (8072-TW) 等多檔概念股集體亮燈漲停。
工業電腦族群連續兩日走強，樺漢 (6414-TW)、凌華 (6166-TW) 均漲停，研華 (2395-TW) 漲約 4%，研揚 (6579-TW) 漲約 2%。
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