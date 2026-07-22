台股今 (22) 日開盤沿續昨天最大漲點的氣勢反彈，以 44513.75 點、上漲 280.88 點開出。早盤在電子權值股、矽光子、IPC 族群帶頭衝鋒下，指數一度狂飆 1090 點，最高攀升至 45323.75 點，一舉站回 45000 點大關並逼近月線。惟隨後護國神山台積電股價由紅翻黑，引發市場賣壓出籠、漲勢收斂。終場收 44825.78 點，上漲 592.91 點，成交量 9826.45 億元，連續 3 天未突破兆元。