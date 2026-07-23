鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一富控股(FCFS-US)EPS預估上修至11元，預估目標價為245.00元
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根據FactSet最新調查，共5位分析師，對第一富控股(FCFS-US)做出2026年EPS預估：中位數由10.75元上修至11元，其中最高估值11.33元，最低估值10.66元，預估目標價為245.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|11.33(11.33)
|13.24
|15.83
|17.77
|最低值
|10.66(10.66)
|12.29
|15.44
|17.77
|平均值
|10.96(10.92)
|12.7
|15.64
|17.77
|中位數
|11(10.75)
|12.77
|15.64
|17.77
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|43.45億
|50.61億
|54.49億
|58.49億
|最低值
|42.12億
|45.16億
|53.65億
|58.49億
|平均值
|42.98億
|47.23億
|54.07億
|58.49億
|中位數
|43.21億
|45.91億
|54.07億
|58.49億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.04
|5.36
|4.80
|5.73
|7.42
|營業收入
|16.99億
|27.29億
|31.52億
|33.89億
|36.61億
詳細資訊請看美股內頁：
第一富控股(FCFS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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