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鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一富控股(FCFS-US)EPS預估上修至11元，預估目標價為245.00元

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根據FactSet最新調查，共5位分析師，對第一富控股(FCFS-US)做出2026年EPS預估：中位數由10.75元上修至11元，其中最高估值11.33元，最低估值10.66元，預估目標價為245.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值11.33(11.33)13.2415.8317.77
最低值10.66(10.66)12.2915.4417.77
平均值10.96(10.92)12.715.6417.77
中位數11(10.75)12.7715.6417.77

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值43.45億50.61億54.49億58.49億
最低值42.12億45.16億53.65億58.49億
平均值42.98億47.23億54.07億58.49億
中位數43.21億45.91億54.07億58.49億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.045.364.805.737.42
營業收入16.99億27.29億31.52億33.89億36.61億

詳細資訊請看美股內頁：
第一富控股(FCFS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSFCFS

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