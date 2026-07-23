鉅亨速報 - Factset 最新調查：特斯拉(TSLA-US)EPS預估下修至1.9元，預估目標價為430.50元
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根據FactSet最新調查，共43位分析師，對特斯拉(TSLA-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.04元下修至1.9元，其中最高估值3.19元，最低估值1.02元，預估目標價為430.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.19(3.19)
|5.75
|10.73
|15.52
|最低值
|1.02(1.02)
|0.8
|1.25
|1.3
|平均值
|1.88(2.01)
|2.33
|3.11
|6.4
|中位數
|1.9(2.04)
|2.27
|2.82
|5.49
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1,124.54億
|1,691.93億
|2,006.83億
|4,260.00億
|最低值
|833.77億
|722.60億
|1,100.00億
|1,290.00億
|平均值
|1,044.39億
|1,191.07億
|1,408.42億
|2,261.95億
|中位數
|1,048.02億
|1,200.87億
|1,413.20億
|1,968.75億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.63
|3.62
|4.30
|2.04
|1.08
|營業收入
|538.23億
|814.62億
|967.73億
|976.90億
|948.27億
詳細資訊請看美股內頁：
特斯拉(TSLA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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