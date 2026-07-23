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鉅亨速報 - Factset 最新調查：特斯拉(TSLA-US)EPS預估下修至1.9元，預估目標價為430.50元

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根據FactSet最新調查，共43位分析師，對特斯拉(TSLA-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.04元下修至1.9元，其中最高估值3.19元，最低估值1.02元，預估目標價為430.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3.19(3.19)5.7510.7315.52
最低值1.02(1.02)0.81.251.3
平均值1.88(2.01)2.333.116.4
中位數1.9(2.04)2.272.825.49

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1,124.54億1,691.93億2,006.83億4,260.00億
最低值833.77億722.60億1,100.00億1,290.00億
平均值1,044.39億1,191.07億1,408.42億2,261.95億
中位數1,048.02億1,200.87億1,413.20億1,968.75億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.633.624.302.041.08
營業收入538.23億814.62億967.73億976.90億948.27億

詳細資訊請看美股內頁：
特斯拉(TSLA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSTSLA

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