鉅亨網記者劉玟妤 台中 2026-07-23 15:29

東方風能 (7786-TW) 執行長陳柏霖今 (23) 日指出，隨著營運進入旺季，第二季營收 42.8 億元，季增超過 1 倍、年增 33%，預期第三季維持高檔，且第四季將交付 1 艘運維船，可望進一步挹注營運。法人也看好東方風能全年營收獲利表現，今年可望賺逾 1 個股本。

東方風能目前投入營運的船舶有 12 艘，其中 2 艘為大型船舶，有 5 艘大型船舶正在興建，除有 1 艘運維船將於第四季交付，2027 年第二季預計交付 1 艘布纜船、第三季交付 1 艘運維船、第四季交付 1 艘重型工程支援船，2028 年第二季再交付 1 艘運維船。

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陳柏霖指出，隨著新船舶陸續交付投入營運，且新船舶皆屬於高毛利業務，加上天然氣與海纜需求都不錯，看好未來營運逐年成長。

此外，東方風能積極進行多角化布局，陳柏霖也說明通信海纜進度，其承攬的中華電信台澎金馬四號海纜建置標案，台馬海纜已經完工，台彭金海纜則預計第三季完成。

東方風能提到，除離岸風電業務外，在通訊海纜與天然氣能源業務陸續貢獻下，預期今年離岸風電營收比重達 75%，通訊海纜占 20%，天然氣能源則占 5%，且未來通訊海纜與天然氣能源比重將持續提升。