鉅亨網記者黃皓宸 台北
台廠光通訊族群受惠美股 Lumentum(LITE-US)、Coherent Corp(COHR-US) 前一交易日飆漲近 10% 影響，今 (22) 日在台股延續反攻氣勢下，光通訊千金股聯亞 (3081-TW)、光聖 (6442-TW) 開盤後迅速攻上漲停板，連 2 日上漲，領族群多檔個股上揚。
光通訊大廠 Lumentum 今 (2026) 年初曾為 AI 概念股當紅炸子雞，股價歷經 2 個月的修正後後，近期因投行巴克萊認為股價已具吸引力，看好光學與商用雷射元件產品市場展望，對 Coherent 從評價中立，上調至「增持」評等。
Coherent Corp 則受惠身為輝達 (NVDA-US)CPO 供應夥伴，加上磷化銦 (InP) 大廠與 Coherent 敲定 3 年供應協議，原料吃緊狀況舒緩，也激勵股價大漲。
今日光通訊族群中，除了千金光通訊股聯亞、光聖聯袂亮漲停，光環 (3234-TW)、波若威 (3163-TW) 也在盤中亮燈攻上漲停價。
其他包括聯鈞 (3450-TW)、上詮 (3363-TW)、統新 (6426 -TW)、華興光 (4979 -TW)、前鼎 (4908-TW)、東典光電 (6588-TW)、眾達 - KY (4977-TW) 漲幅也超過半根漲停板。
法人報告指出，光通訊概念股隨著 AI 算力需求噴發，傳統銅線傳輸遭遇 物理瓶頸與功耗極限，矽光子憑藉高頻寬、低延遲與低功耗優勢，未來將持續成為突破數據中心傳輸瓶頸的關鍵解方，市場仍看好光通訊長期的成長趨勢。
下一篇