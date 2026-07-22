光通訊大廠 Lumentum 今 (2026) 年初曾為 AI 概念股當紅炸子雞，股價歷經 2 個月的修正後後，近期因投行巴克萊認為股價已具吸引力，看好光學與商用雷射元件產品市場展望，對 Coherent 從評價中立，上調至「增持」評等。