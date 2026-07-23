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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對台化(1326-TW)做出2026年EPS預估：中位數由3.2元上修至3.26元，其中最高估值3.49元，最低估值2.14元，預估目標價為70元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|3.49(3.49)
|4.42
|7.89
|最低值
|2.14(2.14)
|1.33
|7.89
|平均值
|3.01(3)
|3.02
|7.89
|中位數
|3.26(3.2)
|3.13
|7.89
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|358,916,000
|381,663,000
|347,752,300
|最低值
|293,444,000
|271,508,000
|347,752,300
|平均值
|331,144,070
|334,332,800
|347,752,300
|中位數
|329,578,000
|335,886,900
|347,752,300
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|-5,797,137
|379,411
|8,548,518
|7,359,531
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|287,033,924
|348,607,574
|332,619,533
|379,896,563
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1326/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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