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盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大跌5.21%，報85.88美元

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Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間22日22:19股價下跌4.72美元，報85.88美元，跌幅5.21%，成交量481,657（股），盤中最高價90.60美元、最低價85.88美元。

美股指數盤中表現

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+1.71%
  • 近 1 月：+9.53%
  • 近 3 月：+27.21%
  • 近 6 月：-25.99%
  • 今年以來：-44.12%

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美股美股盤中盤中速報Atlassian Corporation - Class A

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Atlassian Corporation - Class A85.855-5.24%

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