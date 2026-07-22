盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大跌5.21%，報85.88美元
鉅亨網新聞中心
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間22日22:19股價下跌4.72美元，報85.88美元，跌幅5.21%，成交量481,657（股），盤中最高價90.60美元、最低價85.88美元。
美股指數盤中表現
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+1.71%
- 近 1 月：+9.53%
- 近 3 月：+27.21%
- 近 6 月：-25.99%
- 今年以來：-44.12%
- 8/11掌握美股科技成長浪潮免費講座
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 費城半導體大漲1.02%，報12482.07點
- 盤中速報 - Workday公司(WDAY-US)大跌5%，報134.11美元
- 盤中速報 - DoorDash公司(DASH-US)大跌5.01%，報178.61美元
- 盤中速報 - 通用汽車(GM-US)大漲5.03%，報83.52美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇