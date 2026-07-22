盤中速報 - DoorDash公司(DASH-US)大跌5.01%，報178.61美元
鉅亨網新聞中心
DoorDash公司(DASH-US)截至台北時間22日21:51股價下跌9.43美元，報178.61美元，跌幅5.01%，成交量467,351（股），盤中最高價188.53美元、最低價178.61美元。
美股指數盤中表現
DoorDash公司(DASH-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+0.13%
- 近 1 月：+8.41%
- 近 3 月：+3.06%
- 近 6 月：-8.93%
- 今年以來：-16.97%
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