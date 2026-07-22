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鉅亨速報 - Factset 最新調查：JBS N.V. Class A(JBS-US)EPS預估下修至1.28元，預估目標價為18.54元

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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對JBS N.V. Class A(JBS-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.3元下修至1.28元，其中最高估值1.68元，最低估值1.05元，預估目標價為18.54元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值1.68(1.68)2.462.56
最低值1.05(1.05)1.031.45
平均值1.36(1.36)1.572.03
中位數1.28(1.3)1.482.1

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值958.25億1,008.24億1,061.16億
最低值890.53億874.24億866.01億
平均值927.50億952.20億974.30億
中位數931.03億954.94億976.82億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年
EPS----0.911.90
營業收入0.000.000.00860.22億

詳細資訊請看美股內頁：
JBS N.V. Class A(JBS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSJBS

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