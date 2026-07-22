佳能2元股息敲定8/19除息 首季淨利大增1.7倍EPS達0.73元
鉅亨網記者張欽發 台北
佳能企業 (2374-TW) 去年每股純益 2.44 元，對盈餘分配將配發 2 元現金股息，也創 12 年來新高，佳能今 (22) 日敲定於 8 月 19 日除息交易，股息預計在 9 月 20 日發放。
依佳能今天收盤價 67.7 元計算，配息 2 元的現金殖利率爲 2.95%。
同時，佳能企業 2026 年第一季營收 26.56 億元，毛利率 24.32%，季增 2.65 個百分點，年減 4.99 個百分點，第一季稅後純益 2.36 億元，季減 21.07%，年增 1.7 倍，每股純益 0.73 元。1-6 月營收 57.92 億元，年增 51.37%。
佳能指出，公司近年將光學領域產品結合 AI 技術，應用於城市監控、機器人視覺、無人機等高成長市場，AI 影像視覺產品陸續出貨，加上東莞、北越及台灣廠區產能彈性配置與設備升級效益顯現，產品組合可望持續優化，將可為公司未來營運成長帶來新的動能。
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