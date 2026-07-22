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盤後速報 - 聯合(4129)次交易(23)日除息4.5元，參考價87.2元

鉅亨網新聞中心

聯合(4129-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.5元。

首日參考價為87.2元，相較今日收盤價91.70元，息值合計為4.5元，股息殖利率4.91%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/23 91.70 4.5 4.91% 0.0
2025/07/23 104.5 4.0 3.83% 0.0
2024/07/18 102.0 4.0027 3.92% 0.0
2023/07/24 75.6 2.2753 3.01% 0.0
2021/09/06 30.7 0.8369 0.0% 0.0


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