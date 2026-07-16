盤後速報 - 聯合(4129)下週(7月23日)除息4.5元，預估參考價88.1元
鉅亨網新聞中心
聯合(4129-TW)下週(7月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.5元。
以今日(7月16日)收盤價92.60元計算，預估參考價為88.1元，息值合計為4.5元，股息殖利率4.86%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）
聯合(4129-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為骨科用人工植入物：包括人工關節、人工骨板、骨釘、骨針等。近5日股價下跌0.86%，櫃買市場加權指數下跌1.18%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/23
|92.60
|4.5
|4.86%
|0.0
|2025/07/23
|104.5
|4.0
|3.83%
|0.0
|2024/07/18
|102.0
|4.0027
|3.92%
|0.0
|2023/07/24
|75.6
|2.2753
|3.01%
|0.0
|2021/09/06
|30.7
|0.8369
|0.0%
|0.0
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