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盤後速報 - 聯合(4129)下週(7月23日)除息4.5元，預估參考價88.1元

鉅亨網新聞中心

聯合(4129-TW)下週(7月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.5元。

以今日(7月16日)收盤價92.60元計算，預估參考價為88.1元，息值合計為4.5元，股息殖利率4.86%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）

聯合(4129-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為骨科用人工植入物：包括人工關節、人工骨板、骨釘、骨針等。近5日股價下跌0.86%，櫃買市場加權指數下跌1.18%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/23 92.60 4.5 4.86% 0.0
2025/07/23 104.5 4.0 3.83% 0.0
2024/07/18 102.0 4.0027 3.92% 0.0
2023/07/24 75.6 2.2753 3.01% 0.0
2021/09/06 30.7 0.8369 0.0% 0.0

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