盤後速報 - 利機(3444)次交易(23)日除息1.8元，參考價75.5元
鉅亨網新聞中心
利機(3444-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.8元。
首日參考價為75.5元，相較今日收盤價77.30元，息值合計為1.8元，股息殖利率2.33%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/23
|77.30
|1.8
|2.33%
|0.0
|2025/07/24
|53.3
|2.0
|3.75%
|0.0
|2024/07/23
|113.5
|2.3
|2.03%
|0.2
|2023/07/24
|87.7
|3.8
|4.33%
|0.0
|2022/07/18
|53.8
|2.3
|4.28%
|0.0
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