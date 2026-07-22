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盤後速報 - 利機(3444)次交易(23)日除息1.8元，參考價75.5元

鉅亨網新聞中心

利機(3444-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.8元。

首日參考價為75.5元，相較今日收盤價77.30元，息值合計為1.8元，股息殖利率2.33%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/23 77.30 1.8 2.33% 0.0
2025/07/24 53.3 2.0 3.75% 0.0
2024/07/23 113.5 2.3 2.03% 0.2
2023/07/24 87.7 3.8 4.33% 0.0
2022/07/18 53.8 2.3 4.28% 0.0


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